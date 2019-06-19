Irak'ta art arda patlamalar: 3 yaralı
– Irak'ın Basra şehrinde bulunan petrol şirketlerinin merkezlerinin de yer aldığı bölgede 3 patlama meydana geldi.
– Irak'ın Basra şehrinde bulunan petrol şirketlerinin merkezlerinin de yer aldığı bölgede 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda, 3 işçinin yaralandığı belirtildi.
?Irak'ın Basra şehrinde, petrol şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu bölgede art arda 3 patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamaların bölgeye 'Katyuşa' roketi isabet etmesi sonucu gerçekleştiğini ve 3 işçinin yaralandığını duyurdu.
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Kaynak: DHA
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