Irak'ta art arda patlamalar: 3 yaralı

– Irak'ın Basra şehrinde bulunan petrol şirketlerinin merkezlerinin de yer aldığı bölgede 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda, 3 işçinin yaralandığı belirtildi.

?Irak'ın Basra şehrinde, petrol şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu bölgede art arda 3 patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamaların bölgeye 'Katyuşa' roketi isabet etmesi sonucu gerçekleştiğini ve 3 işçinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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