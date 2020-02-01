Irak'ta aralarında Türkmenlerin de olduğu sivilleri kaçıran 10 DEAŞ'lı öldürüldü
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Irak'ta aralarında Türkmenlerin de olduğu sivilleri kaçıran 10 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ın Diyala vilayetinde Türkmenlerin de aralarında olduğu 7 sivili kaçıran terör örgütü DEAŞ mensubu 10 terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla öldürüldü.

01.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:42
Irak'ta aralarında Türkmenlerin de olduğu sivilleri kaçıran 10 DEAŞ'lı öldürüldü

'ın vilayetinde Türkmenlerin de aralarında olduğu 7 sivili kaçıran terör örgütü DEAŞ mensubu 10 terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinin Karatepe beldesi yakınlarında 7 sivili kaçırıp, birini öldüren DEAŞ'a karşı operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Şammari, sivillerin kaçırılmasından sorumlu DEAŞ'lı 10 teröristin öldürüldüğünü ancak alıkonulan 6 sivilin henüz bulunamadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini söyledi.

DEAŞ, 30 Ocak'ta, Diyala ile kuzeyindeki Süleymaniye vilayeti arasındaki yola kurduğu "sahte kontrol noktasında" 7 sivili alıkoymuştu.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, kaçırılan sivillerden birinin olay bölgesine yakın noktada ölü olarak bulunduğunu belirtmişti.

Beyatlı, öldürülen sivilin Muhammed Semin Saraylı adında Karatepeli bir Türkmen olduğunu açıklamıştı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te büyük saldırılarına maruz kalmış ancak örgütün eline geçmemişti.

Kaynak: AA
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