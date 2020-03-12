Irak'ta Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı: 3 ölü Başkent Bağdat yakınlarındaki bir askeri üsse roket saldırısı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir Amerikan askeri, Amerikalı bir özel güvenlik yetkilisi ve bir İngiliz askeri öldü.

Taci kentindeki üsse düzenlenen saldırıda en az 12 kişi de yaralandı.

Kolisyon güçleri üste Irak askerlerini eğitiyorlardı.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak şüpheler İran'la bağlantılı milis grupları üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden açıklamada, üsse 18 roketin isabet ettiği bildirildi.

Irak'ta son 3 ayda neler yaşandı?

Aralık ayı sonunda Irak'taki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda Amerikalı bir özel güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

ABD saldırıdan Hizbullah Tugayları'nı sorumlu tutmuş ve Irak'ın batısıyla Suriye'nin doğusunda en az 25 savaşçının öldüğü hava saldırıları düzenlemişti.

Protestocular Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne saldırmış, ABD 3 Ocak'ta Bağdat Havaalanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah Tugayları'nın lideri Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

İran da 8 Ocak'ta Irak'taki iki Amerikan üssüne füze saldırıları düzenlemiş, saldırılarda ölen olmadığı açıklanmıştı.

Irak'ta yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Amerikan askerleri diğer koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'in yeniden harekete geçmesini önlemeye çalışan Irak güvenlik güçlerini eğitiyor.

Koalisyon birlikleri Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede konuşlandırılmışlardı.

Irak Parlamentosu Ocak ayında ülkedeki koalisyon güçlerinin geri çekilmesini istemişti.