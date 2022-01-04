Irak'ta ABD'ye ait askeri üsse SİHA'lı saldırı girişimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta ABD'ye ait askeri üsse SİHA'lı saldırı girişimi

Irak'ta ABD'ye ait askeri üsse SİHA'lı saldırı girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ABD kontrolündeki Ayn-el Esed Hava Üssü'ne yönelik SİHA'larla düzenlenen saldırının önlendiği bildirildi.

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ABD kontrolündeki Ayn-el Esed Hava Üssü'ne yönelik Siha'larla düzenlenen saldırının önlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Hava Üssü'ne 2 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, Siha'ların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ve saldırının önlendiği ifade edildi.

Dün başkent Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD'nin Victoria Üssü'nü hedef alan 2 SİHA hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title