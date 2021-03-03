Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı
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Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

03.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:43
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın Anbar ilinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Any'ül Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Anbar ilinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Any'ül Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi.?

Irak'ın Anbar ilinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Any'ül Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Saldırıda çok sayıda roket kullanıldığı kaydedilirken, Irak'taki yetkililerin olay yerinde incemelerde bulunduğu ifade edildi. 

İRAN DAHA ÖNCE AYNI ÜSSE SALDIRIDA BULUNMUŞTU

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ardından Tahran yönetimi, ABD askerlerinin konuşlandığı Any'ül Esad Hava üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlenmişti. İran'ın misillemesinin ardından Tahran ve Washington arasında savaş rüzgarlı esmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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