Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı
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Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

12.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:52
Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.


Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

Kaynak: AA
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