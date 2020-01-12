Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

12.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:52

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.



Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.



Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

Kaynak: AA