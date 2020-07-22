Irak'ta ABD ordusuna malzeme taşıyan tırlara saldırı
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Irak'ta ABD ordusuna malzeme taşıyan tırlara saldırı

Irak'ın Zikar kenti yakınlarında ABD askerlerine lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ta ABD ordusuna malzeme taşıyan tırlara saldırı
22.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:27

Irak'ın Zikar kenti yakınlarında ABD askerlerine lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildi.

Ülkenin güneyindeki Zikar kenti yakınlarındaki el-Betha bölgesinde ABD askerileri için lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Tırların bölgeden geçtiği sırada yola daha önce döşenen 2 bombanın patladığı belirtildi. Irak uyruklu şoförlerin kullandığı tırlarda, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı sonucu araçlardan birinin hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan başka bir konvoy da geçtiğimiz hafta benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği uyarısında bulunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
6543: bakalım abd kanada nato daha ne kadar dünyayı kendi hegomonyaları altına alıp bakalım daha ne kadar kendileri dışında süper güçlerin çıkmasına bu işgalciler engelmolacak bakalım görelim mevlam neylerse güzel eyler inşallah amin sadece bir örnek tarihten buyana afrikanın askeri her yönde birleşmesine askeri ittifak kurmasına engel olmasalardı şimdi afrikada abd rusya çin ne gibi ne süper güçler çıkmıştı aynısı hint ehlikitap okyanusya kıtası hint ülkeleri için geçerli daha nicesi örneklerverili
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