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Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan roketli saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan roketli saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda kullanılan roketlerden birinin büyükelçilik çevresindeki evlerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD Büyükelçiliği binasında bulunan hava savunma sistemi C-RAM tarafından 2 roketin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı

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