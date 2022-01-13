Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan roketli saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan roketli saldırıda 1'i kadın 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda kullanılan roketlerden birinin büyükelçilik çevresindeki evlerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
ABD Büyükelçiliği binasında bulunan hava savunma sistemi C-RAM tarafından 2 roketin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)