Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı - Haberler
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Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

- Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Roketlerin Bağdat'ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

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