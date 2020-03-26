Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye sabah saatlerinde iki füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
26.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:32
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye sabah saatlerinde iki füzeyle saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği, diğerinin de Bağdat Operasyonlar Merkezi'nin giriş kapısının yakınına isabet ettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com