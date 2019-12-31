Irak'ta ABD Büyükelçiliği boşaltıldı

31.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50

ABD'nin Bağdat Büyükelçilik binası dışında Haşdi Şabi yanlılarının eylemlerinin ardından ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanları binadan ayrıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlılarının, ABD'nin Büyükelçilik binası önünde toplanmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. ABD'nin Irak Büyükelçisi ve elçilik çalışanları güvenlik gerekçesiyle binadan ayrıldı. Adını açıklamayan bir elçilik çalışanı, korumayla görevli bazı çalışanların elçilik binasında kaldığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA