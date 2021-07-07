Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddiası
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, saldırıyı "Saraya Evliya ed-Dam" adlı Şii milis grup üstlendi.

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı. Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada saldırı doğrulandı.

Şİİ MİLİS GRUP ÜSTLENDİ

Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı "Saraya Evliya ed-Dam" adlı Şii milis grup üstlendi.

İSRAİLLİLERE ATIFTA BULUNULDU

Silahlı milis grubun, İran'a yakınlığıyla bilinen Sabreen News'in Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, Uluslararası Erbil Havaalanı'na düzenlenen dün geceki saldırıya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığı dünkü saldırının Saraya Evliya ed-Dam tarafından düzenlendiği belirtilirken, söz konusu saldırıda İsraillilere atıfta bulunularak "Siyonistlerin de öldüğü" iddia edildi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddiası
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ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, saldırıyı "Saraya Evliya ed-Dam" adlı Şii milis grup üstlendi.

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