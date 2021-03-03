Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırıda 1 kişi öldü

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının bilançosu netleşiyor. Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yerel saatle 07.20 sıralarında ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini hedef alan roketli saldırıda, sözleşmeli sivil 1 personelin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen kişinin uyruğu ise açıklanmadı.

Sabah saatlerinde 10 roketle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin Hafeci, roketlerin başkent Bağdat'ı Hit ilçesine bağlayan el-Beyadir bölgesinden fırlatıldığını aktardı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı