Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Haberler
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Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak basınında yer alan habere göre Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roket düştü. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi.

Ayn-el Esed Üssü'ne dün de saldırı düzenlenmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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