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Irak'ta 8 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ta 8 DEAŞ mensubu yakalandı
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat ile Kerkük ve Diyala kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 8 DEAŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Kerkük ve Diyala kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 8 DEAŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik her üç kentte eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, başlatılan operasyonlarda Bağdat, Kerkük ve Diyala kentinde toplam 8 teröristin yakalandığı ifade edildi.

Bağdat'ta 4, Kerkük'te 3 ve Diyala kentinde 1 DEAŞ mensubunun yakalandığı kaydedilen açıklamada, teröristlerin, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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