Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi
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Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Irak'ın Halepçe kentinde 2 kişi, yaklaşık 5 bin adet sikke ile 7 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandı.

Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi
25.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:46

Irak'ın Halepçe kentinde 2 kişi, yaklaşık 5 bin adet sikke ile 7 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandı.

Halepçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ellerindeki 4 bin 786 sikke ve farklı dönemlere ait 7 heykeli satmak isteyen 2 kişinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, emniyetteki ifadelerinde tarihi eserler ile sikkeleri pazarlamak için Süleymaniye'den Halepçe'ye getirdiklerini söyleyen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılarının adliye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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