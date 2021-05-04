Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 242 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 15 bin 608'e, vaka sayısının 1 milyon 86 bin 141'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 971 bin 793 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 30 kişinin vefat ettiği, 1530 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 209 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 955'e, vaka sayısının 715 bin 703'e, iyileşenlerin sayısının ise 694 bin 427'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Ebru Yaşar
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 21:07:27. #1.14#

title