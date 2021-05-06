Irak'ta 33, Ürdün'de 26 kişi daha Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti
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Irak'ta 33, Ürdün'de 26 kişi daha Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti

Irak'ta 33, Ürdün'de 26 kişi daha Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 33, Ürdün'de 26 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 33, Ürdün'de 26 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 233 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 93 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 15 bin 673'e, vaka sayısının 1 milyon 98 bin 187'ye yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 986 bin 134 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte 26 kişinin vefat ettiğini, 1007 yeni vaka kaydedildiğini ve 1677 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 14'e, vaka sayısı 717 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı ise 698 bin 201'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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