Irak'ta 30, Ürdün'de 10 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 30, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 30, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 170 yeni vaka tespit edildiğini, 4 bin 343 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 16 bin 405'e, vaka sayısının da 1 milyon 205 bin 522'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 120 bin 799 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin daha vefat ettiği, 750 yeni vaka kaydedildiği, 1180 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kabının 9 bin 472'ye, vaka sayısının 737 bin 284'e, iyileşenlerin sayısının da 716 bin 960'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al