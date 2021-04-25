Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında can kayıpları yaşanması nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında can kayıpları yaşanması nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, hastane müdürü ve bazı yetkililer görevden alındı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantında, el-Kazımi "Yangın ülkenin milli güvenliğine zarar veren bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktığı ifade edilerek iyileşmek için hastaneye gelen insanların yanarak hayatlarını kaybetmesi "Cinayet" olarak nitelendirildi. Hastanedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin kazaya yol açtığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi'yi görevden alması ve hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Ölü sayısı artıyor

Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyelerinden Ali Beyatlı ilk belirlemelere göre çıkan yangından ölenlerin sayısının 30 ila 45 kişi arası olduğunu belirtti. Irak hükümetinden can kayıpları sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Sivili Savunma Müdürlüğü kaynakları, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğünü aktardı.

Öte yandan, oksijen tüpünün patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta odasında yaşanan patlamanın ardından çıkan alev ve dumanın binaya yayıldığı, hastaların odadan çıkmaya çalıştığı görülüyor. - ERBİL

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Burak Sergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:39:45. #1.14#

title