Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

04.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:55

Irak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı general Süleymani ve el-Mühendis'in için 3 gün yas ilan edildi.



Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Açıklamada, söz konusu yasın bugünden itibaren başladığı belirtildi.



ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi üssüne düzenlediği ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle ülkede geçtiğimiz salı günü de ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA