Irak'ta 3 Ayrı Noktada Patlama En Az 60 Ölü

Irak'ta düzenlenen intihar saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetti.



Olayı terör örgütü IŞİD üstlenirken bir polis kontrol noktasıyla otoban kenarında iki restorana yapılan saldırılar sonucu en az 100 kişi de yaralandı.



Örgüt, Nasıriye şehrine yakın bir bölgede meydana gelen patlamalarda Şiileri hedef aldığını duyurdu. Görgü tanıkları teröristlerin saldırı noktalarına çalıntı bir askeri araçla geldiğini ve üzerlerinde de asker üniforması olduğunu belirtti. Yetkililer saldırılarda bombalı yelek ve patlayıcı madde dolu bir aracın kullanıldığını açıkladı.



Hastaneye kaldırılan bazı yaralılarınsa hayati tehlikesi sürüyor. Güvenlik güçleri IŞİD'in Suriye ve Irak'ta bitme noktasına geldiğini, örgütün bu tarz saldırılar yaparak hala güçlü olduğunu göstermeyi hedeflediğini söylüyor.



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Tags: Irak İntihar saldırısı Saldırı-Irak Gepost: 14 september 2017