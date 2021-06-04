Irak'ta 26, Ürdün'de 9 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Irak'ta 26, Ürdün'de 9 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak'ta 26, Ürdün'de 9 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 26, Ürdün'de 9 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 26, Ürdün'de 9 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 157 yeni vaka tespit edildiğini, 4 bin 126 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 16 bin 488'e, vaka sayısının da 1 milyon 218 bin 524'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 133 bin 347 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 9 kişinin daha vefat ettiği, 494 yeni vaka kaydedildiği, 521 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kabının 9 bin 509'a, vaka sayısının 739 bin 15'e, iyileşenlerin sayısının da 719 bin 676'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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