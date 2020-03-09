Irak'ta 25 DEAŞ mensubu öldürüldü
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Irak, Güncel

Irak'ta 25 DEAŞ mensubu öldürüldü

Irak ordusunun hava operasyonunda 25 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

09.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:26
Irak'ta 25 DEAŞ mensubu öldürüldü

Irak ordusunun hava operasyonunda 25 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Salahaddin kenti kırsalında yuvalanan terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik hava operasyonu düzenlendiğini ifade etti.


Numan, Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü aktardı.


Operasyonda teröristlerin kullandığı yer altı tünelleri, mühimmat, silah ve hayat malzemelerinin imha edildiğine dikkati çeken Numan, bölgeyi terör örgütü mensuplarından arındırmayı hedeflediklerini kaydetti.


Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti. Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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