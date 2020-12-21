Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak

21.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:50
Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak

Irak'ta hükümet tarafından onaylanan 2021 yılı bütçesine göre, bakanlar, milletvekilleri ve kamudaki genel müdürlerin maaşlarında yüzde 40 vergi kesintisi kararı alındı.

Irak'ta hükümet tarafından onaylanan 2021 yılı bütçesine göre, bakanlar, milletvekilleri ve kamudaki genel müdürlerin maaşlarında yüzde 40 vergi kesintisi kararı alındı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini onaylayarak oylanması için Meclise gönderdi.

Buna göre, bakanlar, milletvekilleri ve genel müdürlerin maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak.

IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12

Alınan bilgiye göre, 2021 yılı bütçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12,67'lik pay ayrıldı.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bütçe, Mecliste önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Coşkun Sabah Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:51:50. #1.15#
title