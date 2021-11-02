Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Irak'ta 2019'daki halk protestolarında bir genci öldüren iki kişiye idam cezası verildi

Irak yargısı, ülkenin güneyindeki Basra ilinde siyasi sınıfın yolsuzluğunu kınayan halk protestolarında bir göstericiyi öldürmekten suçlu bulunan iki kişi için ölüm cezası verdi.

Irak yargısı, ülkenin güneyindeki Basra ilinde siyasi sınıfın yolsuzluğunu kınayan halk protestolarında bir göstericiyi öldürmekten suçlu bulunan iki kişi için ölüm cezası verdi.

Yüksek Yargı Konseyi, Basra Ceza Mahkemesi'nin bir göstericinin öldürülmesinden suçlu bulunan iki kişiyle ilgili aldığı karara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Basra kentindeki Şattü'l-Arap üniversite okullarının yakınında ekim gösterilerine katıldığı sırada vurulan protestocunun net öldürülme tarihi belirtilmedi ancak, haklarında idam kararı verilen iki kişinin suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Açıklamada suçluların terör eylemi gerçekleştirmekle yargılandığı ve haklarındaki hükmün bu yöndeki kanuna göre verildiği ifade edildi.

Aynı mahkeme dün, halk protestolarını destekleyen duruşlarıyla tanınan gazeteci Ahmed Abdusamed ve fotoğrafçı Safa Gali'yi 10 Ocak'ta öldürmekle suçlanan kişiye de ölüm cezası vermişti.

Ekim 2019'da, yaklaşık bir yıl süren "siyasi sınıfın yozlaşması ve dışa bağımlılığının" kınandığı yaygın halk protestolarında, onlarca aktivist ve gazeteci de dahil olmak üzere resmi rakamlara göre 560 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title