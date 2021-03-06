Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu
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Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

06.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:18
Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Irak'ın Salahaddin vilayetinin güneyinde 20 kişiye ait cesedin yer aldığı toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinin güneyinde 20 kişiye ait cesedin yer aldığı toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde bir köyün yakınlarındaki kırsal bölgede, polis gücünün devriye gezdiği sırada toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Ekrem, mezarda 20 kişinin cesedinin yer aldığını, cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün henüz bilinmediğini aktaran Ekrem, bazı cesetlerde darp ve kurşun izlerinin bulunduğunu ve olayın terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığı şüphesi uyandırdığını dile getirdi.

Ekrem, kimlik tespitleriyle ilgili incelemelerin yapılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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