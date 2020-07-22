Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı.
22.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:13
Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı.
MSB, yaptığı yazılı açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA