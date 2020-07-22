Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
22.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:12

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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