Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
22.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:12
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA