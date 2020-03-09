Irak'ta 2 ABD askeri öldü ABD, Irak'taki operasyonlarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

ABD, Irak'taki operasyonlarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.



ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta dün terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada ölen iki askerin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ'a karşı ülkenin kuzeyinde yürütülen operasyonda düşman tarafından öldürüldüğünü bildirildi. Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçleri kapsamında sayları 5 - 6 bin arasında tahmin edilen ABD askerleri bulunuyor. - ERBİL

Kaynak: İHA