Irak'ta 16, BAE'de 18 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Irak'ta 16, BAE'de 18 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

18.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:44
Irak'ta 16, BAE'de 18 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 13 bin 220'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1073'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 13 bin 220'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1073'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 896 kişinin enfekte olduğu, 1691 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 13 bin 220'ye, vakaların 657 bin 453'e, iyileşenlerin 612 bin 727'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 294 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 431 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 1073'e, vakaların 361 bin 877'ye, iyileşenlerin 347 bin 366'ya çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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