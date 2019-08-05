- Irak'ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı

KERKÜK - Irakın başkenti Bağdad'ta uyuşturucu suçlularından tutuklu bulunan 15 mahkum bulundukları Elkanat ceza evinden kaçtı.

Bağdatın doğusunda El-Resafa ilçesinde ki El kanat hapishanesinde uyuşturucu suçlarından tutuklu 15 mahkum yemek dağıtımının yapıldığı esnada kaçtı. Irak iç işleri bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başladığı bilgisi paylaşıldı. Kaçan mahkümlardan 9 tekrar yakalansa da kalan mahkümlar için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Irak İçişleri Bakanı Yassin Tahir Yasiri ise, yapılan görev ihlali sebebi ile Bağdatta üst düzey emniyet amirlerini görevden aldı.Yasirinin görevden uzaklaştırdığı kişiler arasında Bağdat Polis Amiri Rasafa ve bazı polis müdürleri de var.

Kaynak: İHA