Irak'ta 1 günde en yüksek korona vakası kaydedildi
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Irak'ta 1 günde en yüksek korona vakası kaydedildi

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk korona virüs vakasının kaydedildiği Irak'ta bugün en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı açıklandı.

Irak'ta 1 günde en yüksek korona vakası kaydedildi
14.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:06

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk korona virüs vakasının kaydedildiği Irak'ta bugün en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde toplam 199 vaka tespit edildiği bildirildi. Ülkede Şubat ayından bu yana en yüksek vakanın bugün kaydedildiği belirtilirken toplam vaka sayısının 3 bin 32'ye yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içerisinde 3 kişinin ise virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 115'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 63 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, toplam taburcu olanların sayısının bin 966'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede en yüksek korona virüsü vakasının kayda geçmesinin ardından açıklama yapan Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, virüsün yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Vatandaşları sağlık kurallarına bağlı kalmaya davet eden el-Timimi, belirlenen sağlık kurallarına uymayanların güvenlik güçleri tarafından ağır şekilde cezalandıracakları uyarısında bulundu.

(İHA)

Irak'ta 1 günde en yüksek korona vakası kaydedildi

Kaynak: İHA

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