Irak'ta 1 gösterici öldürüldü
Irak'ın güneyindeki Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 gösterici hayatını kaybetti.
Irak'ın güneyindeki Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 gösterici hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göstericilerden bir grup, kentteki Tıp Fakültesi'nin kapılarına kilit vurarak, öğrencilerin de greve destek vermesini istedi.
Bunun üzerine devreye giren güvenlik güçleriyle göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı.
Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 protestocu yaşamını yitirdi.
Ateş açılan anlar, sosyal medyaya da yansıdı.