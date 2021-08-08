Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 57, Suudi Arabistan'da 14, Ürdün'de 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 57, Suudi Arabistan'da 14, Ürdün'de 11 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 346 vaka tespit edildiği, 9 bin 53 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 19 bin 203'e, vaka sayısının 1 milyon 712 bin 709'a yükseldiği, 1 milyon 529 bin 53 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 731 kişinin enfekte olduğunu, 620 kişinin iyileştiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybı 8 bin 334'e, vaka sayısı 533 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı 514 bin 982'ye yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 986 vaka tespit edildiği, 1131 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 10 bin 127'ye, vaka sayısının 777 bin 164'e, iyileşenlerin sayısının 754 bin 856'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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