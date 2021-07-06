Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 31, Suudi Arabistan'da 16, Ürdün'de 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 31, Suudi Arabistan'da 16, Ürdün'de 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 31 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 818 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 998 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 376'ya, vaka sayısının da 1 milyon 388 bin 323'e çıktığı, 1 milyon 277 bin 242 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 1277 kişide virüs tespit edildiği, 1080 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 7 bin 907'ye, vaka sayısının da 495 bin 309'a yükseldiği, 475 bin 448 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 505 yeni vaka tespit edildiği, 599 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 9 bin 795, vaka sayısının 754 bin 281, iyileşenlerin sayısının da 737 bin 709 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al