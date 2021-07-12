Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 44, Suudi Arabistan'da 16, Umman'da 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 44, Suudi Arabistan'da 16, Umman'da 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 44 kişinin daha hayatını kaybettiği, 9 bin 149 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 98 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 592'ye, vaka sayısının da 1 milyon 438 bin 511'e çıktığı, 1 milyon 313 bin 552 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1244 kişinin virüse yakalandığı, 1523 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 992, vaka sayısının da 502 bin 439 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 483 bin 937'ye yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 1167 kişinin enfekte olduğu, 1861 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 3 bin 435'e, vaka sayısının 286 bin 72'ye, iyileşenlerin sayısının da 259 bin 550'ye çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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