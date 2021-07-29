Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Irak, Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 49, Suudi Arabistan ve Umman'da 12'şer kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 49, Suudi Arabistan ve Umman'da 12'şer kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 49 kişinin öldüğü, 13 bin 259 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 401 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Can kaybının 18 bin 533'e, vaka sayısının da 1 milyon 603 bin 787'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 447 bin 160 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1289 kişinin virüse yakalandığı, 827 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 212, vaka sayısının da 523 bin 397 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 503 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında dünden bugüne 12 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin enfekte olduğu, 563 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 3 bin 814'e, vaka sayısının 295 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısının da 278 bin 195'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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