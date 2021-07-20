Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59, Suudi Arabistan'da 14, Libya'da 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59, Suudi Arabistan'da 14, Libya'da 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 922 kişinin enfekte olduğu, 7 bin 613 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Toplam can kaybının 17 bin 951'e, vaka sayısının da 1 milyon 510 bin 517'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 372 bin 158 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1273 yeni vaka tespit edildiği, 1091 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 103, vaka sayısının da 512 bin 142 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 493 bin 240'a ulaştığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1781 yeni vaka tespit edildiği, 423 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 309'a, vaka sayısının da 226 bin 701'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 184 bin 476'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:09:28. #1.14#

title