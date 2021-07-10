Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 39, Suudi Arabistan'da 16, Kuveyt'te 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 39, Suudi Arabistan'da 16, Kuveyt'te 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 6 bin 821 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 106 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 515, vaka sayısının da 1 milyon 421 bin 746'ya çıktığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 300 bin 517 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1177 kişinin enfekte olduğu, 1516 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 963, vaka sayısının 500 bin 83, iyileşenlerin sayısının da 481 bin 225'e yükseldiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiği, 1555 yeni vaka kaydedildiği, 1728 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 100, vaka sayısının da 374 bin 104'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 353 bin 936 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al