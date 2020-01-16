Irak-Suriye sınırı yakınlarında patlama: 4 yaralı
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Irak-Suriye sınırı yakınlarında patlama: 4 yaralı

Irak'ın batısındaki Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarında Irak ordusunu hedef alan bombalı aracın patlaması sonucu 2'si subay olmak üzere 4 askerin yaralandığı bildirildi.

16.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:39
Irak-Suriye sınırı yakınlarında patlama: 4 yaralı

'ın batısındaki ilinde sınırı yakınlarında Irak ordusunu hedef alan bombalı aracın patlaması sonucu 2'si subay olmak üzere 4 askerin yaralandığı bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarındaki el-Nuheyb-Arar kara yolu üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtilerek, "Patlama sonucu 2'si subay olmak üzere 4 asker yaralandı" dedi.


Patlamayı henüz kimse üstlenmezken, Iraklı yetkililer bu gibi terör saldırıların arkasında 2014-2017 yılların arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu tahmin ediyor. - ERBİL

Kaynak: İHA
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