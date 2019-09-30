Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

30.09.2019 14:33

Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı.



2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak ile Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından kapatılan El Kaim (Ebu Kemal) Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı. Irak Sınır Kapıları Müdürlüğü söz konusu sınır kapısının yolcu ve ticaret için açıldığını vurguladı. Açılış törenine katılan Anbar Valisi Ali Ferhan Diliymi, sınır kapısının açılışı iki ülke arasındaki ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu adımın iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek açısından iyi bir adım olarak nitelendirdi.



Açılış törenine Suriye tarafından ise Deyrizor valisi ve Suriye Gümrükler Müdürlüğü müdürü katıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA