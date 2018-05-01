Irak, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Haberini Yalanladı

Irak, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Irak savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğü haberi yalanladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı bugün yayınladığı bildiride Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Irak savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ mevzilerine düzenlediği hava saldırısında çoğu yaşlı ve çocuk olmak üzere onlarca sivillerin öldüğü haberi yalanladı. Düzenlene son hava saldırısının Suriye hükümeti bilgisi dahilinde olduğunu vurgulayan komutanlık bildiride, "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, örgütler ve basın organlarını bilgileri yayınlarken doğruluk ilkeleri çerçevesinde aktarmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün yayınladığı açıklamada, aralarında Iraklı göçmenlerinin bulunduğu en az 23 sivilin, Irak sınırları yakınlarındaki DEAŞ kontrolü altındaki bir kente Irak savaş uçakları düzenlediği saldırı sonucu ölüğünü iddia etmişti. Irak yönetimi ise, Irak savaş uçaklarının, 19 Nisan günü sınır ötesine düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerinin bulunduğu 36 DEAŞ'lı öldürüldüğünü duyurmuştu. - ERBİL