Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini gezdi

Irak Su Kaynakları Bakanlığı heyeti, Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani'nin Afyonkarahisar'daki tesisleri incelemesi için gönderdiği 6 kişilik teknik heyet, kentte incelemelerini sürdürüyor.

Heyette yer alan Iraklı mühendis Thamir Ahmed, AA muhabirine, incelemelerde gördüğü şeylerin çok hoşlarına gittiğini söyledi.

Buradaki yenilemeyi, ilerlemeyi Irak'a götürmek istediklerini kaydeden Ahmed, "Afyonkarahisar'daki tesisleri çok ilerlemiş gördük. Yeniz dizayn olarak gördük. Irak'taki teknoloji oraya yetişmemiş daha. Ümit ederiz ki hedefimiz bu teknolojiyi oraya götürmek." dedi.

Afyonkarahisar'daki programlarının üç gün olduğunu belirten Ahmed, şöyle konuştu:

"İlk Ankara'ya geldik. Afyonkarahisar'da da incelemelerde bulunuyoruz. Yarında döneceğiz. Gelmeden önce burayla ilgili bir fikrimiz vardı. Ama geldik kendi gözümüzle gördük. Keşke başka zamanlarda da gelme fırsatımız olsa buradaki teknolojiyi, ilerlemeyi daha yakından görebilsek. Bunu çok istiyoruz."

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