Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor
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Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin, hükümet programı ve kabineyi gelecek hafta meclise sunacağı belirtildi.

Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin, hükümet programı ve kabineyi gelecek hafta meclise sunacağı belirtildi.

Ülkenin resmi gazetesi Sabah'ın siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Kazimi'nin hükümeti kurma sürecinin son aşamasına geldiği ifade edildi.

Iraklı siyasi kaynak, Mustafa Kazimi'nin hükümet programı ve kabinedeki isimlerin özgeçmişini gelecek hafta meclise sunmak için Şii gruplardan onay aldığını kaydetti.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı olan Kazimi'nin, kabine isimleri sosyal medyaya sızmıştı. Şii partiler, kabinede yer alan Şii bakan adaylarının kendilerine danışılmadan listeye eklenmesini eleştirmiş ve buna karşı çıkmıştı.

Bu gruplar, Kazimi'nin Kürt ve Sünni gruplara danıştığı gibi Şii bakanların da belirlenmesinde kendileriyle istişare etmesini istiyor.

Kazimi'nin dün akşam Bağdat'ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin evinde Şii liderlerle bir araya geldiği ve kabinenin yeniden gözden geçirildiği iddia edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da hükümeti kurma görevini Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti. Kazimi'nin, Anayasa'ya göre 9 Mayıs'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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