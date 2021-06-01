Irak, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi

Irak, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Nasiriye'de ölen bir kişide siyah mantar enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti. Tavil, söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber! MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 01:46:05. #1.15#

title