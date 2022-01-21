Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Haberler
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Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 11 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 11 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçede 11 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçede yaşayanlar, kürekler ile evlerinin önüne biriken karları temizledi. Beyaza bürünen ilçede kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler de oluşturdu.


Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Irak, kar, Güncel, Haber

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