Irak Sınırındaki Çukurca'da Havuz Keyfi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, yarı olimpik havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde 2013 yılında bir girişimci tarafından açılan ve içerisinde kafeterya ile dinlenme alanlarının da bulunduğu yarı olimpik havuz ilgi görüyor.

Çukurca'nın yanı sıra il merkezi ile Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki vatandaşlar da yazın her gün gece saatlerine kadar açık olan tesisten faydalanıyor.

Vatandaşlardan Selahattin Başargan, AA muhabirine, Yüksekova'dan Çukurca'ya bayram tatili için geldiğini söyledi.

İlçede günlerini havuzda yüzerek geçirdiğini anlatan Başargan, "Bayram tatilini burada serinleyerek geçiriyoruz. Yüksekova'dan buraya geldik. Havuz güzel, temiz. Biz de eğleniyoruz. Batı illerindeki havuzları aratmıyor." dedi.

İlçede böyle bir işletmenin bulunmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Halit Yücel de "Irak sınırındaki Çukurca ilçemizde havanın çok sıcak olmasından dolayı serinlemek için havuza geliyoruz. Bu havuzun ilçemizde bulunması gerçekten çok iyi. Gençlerimiz bir taraftan serinliyor diğer taraftan yüzmeyi öğreniyor." diye konuştu.