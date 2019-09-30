30.09.2019 20:37

Irak sınırında en acı ders

Kazada hayatını kaybeden 4 öğrencinin sırasına fotoğrafları ve çiçek bırakıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler, haftanın ilk ders günü sıralarına fotoğrafları ve çiçek bırakılarak anıldı.

Irak sınırındaki ilçenin Gelişen Köyü Ortaokulunda okuyan ve 27 Eylül'de Serhatkale mevkisinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Elif Sevcan ve Sümeyye Tekin (12), 8. sınıf öğrencisi Zilan Tekin ve lise 2. sınıf öğrencisi Agit Tekin arkadaşları tarafından sıralarına çiçek bırakıldı. Haftanın ilk ders gününde duygusal anlar yaşanırken, bazı öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Beraberindeki Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve Derecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Eren'le Gelişen Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaşanan kazadan dolayı çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Bu tür kazalar bir daha yaşanmaz inşallah. Acılı ailelere Allah sabır versin" dedi.

Gür ve beraberindekiler, daha sonra ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA