Irak sınırında boz ayı görüntülendi

Irak sınırında boz ayı görüntülendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında boz ayı ve iki yavrusu görüntülendi.

1.08.2019 16:06
Irak sınırında boz ayı görüntülendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında boz ayı ve iki yavrusu görüntülendi.

İlçenin Irak sınırında bulunan Kadişe Yaylası'nda elektrik arızasını gidermeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yol kenarında ilerleyen boz ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Bunun üzerine yol kenarında bir süre koşan ayılar, daha sonra tepelik alana çıkıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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